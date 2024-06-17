Бывший игрок сборной Словакии и «Сатурна» Петар Петраш дал комментарий сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» перед стартом команды своей страны на Евро-2024.

«На данный момент в стане сборной Словакии отличное настроение, мы с нетерпением ждём игру против Бельгии. Даже хорошо, что мы начинаем с таким сильным соперником, в будущем это может помочь с психологической точки зрения. Мы не являемся фаворитами в группе, но я верю, что мы сможем всех удивить. Главная сила сборной Словакии в её сплоченности, но не только. У нас есть ряд очень сильных футболистов, которые играют в больших командах, а также очень интересные молодые футболисты. Не хочется давать прогноз на точный счёт, но, думаю, Бельгии будет с нами тяжело», - сказал Петраш.

Матч Бельгия – Словакия стартует в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.