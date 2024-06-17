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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший игрок «Сатурна» Петраш: «Верю, что Словакия сможет всех удивить на Евро-2024» эксклюзив

17 Июня 2024 • 14:30 Комментировать
Бельгия
...
Словакия
1 1.50 X 4.50 2 7.20
Через 3 ч. 54 мин.

Бывший игрок сборной Словакии и «Сатурна» Петар Петраш дал комментарий сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» перед стартом команды своей страны на Евро-2024.

«На данный момент в стане сборной Словакии отличное настроение, мы с нетерпением ждём игру против Бельгии. Даже хорошо, что мы начинаем с таким сильным соперником, в будущем это может помочь с психологической точки зрения. Мы не являемся фаворитами в группе, но я верю, что мы сможем всех удивить. Главная сила сборной Словакии в её сплоченности, но не только. У нас есть ряд очень сильных футболистов, которые играют в больших командах, а также очень интересные молодые футболисты. Не хочется давать прогноз на точный счёт, но, думаю, Бельгии будет с нами тяжело», - сказал Петраш.

Матч Бельгия – Словакия стартует в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Петар Петраш

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