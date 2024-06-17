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Чемпионат Европы по футболу 2024

Украину могут наказать из-за надписи на форме

17 Июня 2024 • 14:22 Комментировать (2)
Румыния
...
Украина
1 4.40 X 3.50 2 1.95
Через 0 ч. 56 мин.

Сборная Украины в понедельник начинает путь на чемпионате Европы. В первом туре группового этапа команда Сергея Реброва будет играть против Румынии. Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала фотографии формы, в которой сыграет команда. На футболке можно заметить название стадиона – «Альянц Арена». Однако УЕФА запрещает использовать спонсорские названия стадионы. Во время матчей еврокубков и других турниров УЕФА стадион в Мюнхене называется так – «Арена Мюнхен».

Теперь Украинской ассоциации футбола грозит наказание за нарушение регламента.

Сборные Румынии и Украины начнут матч в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Форма сборной Украины стала обсуждаемой из-за флага

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины УЕФА

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РУМЫНИЯ УКРАИНА
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Комментарии (2) Все комментарии
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andi
17 Июня 2024 в 14:31
Давно пора наказывать.
ингерман
17 Июня 2024 в 14:26
ай неужта снимут.. нармуль.. хе.. )))
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