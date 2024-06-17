Украину могут наказать из-за надписи на форме

Сборная Украины в понедельник начинает путь на чемпионате Европы. В первом туре группового этапа команда Сергея Реброва будет играть против Румынии. Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала фотографии формы, в которой сыграет команда. На футболке можно заметить название стадиона – «Альянц Арена». Однако УЕФА запрещает использовать спонсорские названия стадионы. Во время матчей еврокубков и других турниров УЕФА стадион в Мюнхене называется так – «Арена Мюнхен».

Теперь Украинской ассоциации футбола грозит наказание за нарушение регламента.

Сборные Румынии и Украины начнут матч в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Форма сборной Украины стала обсуждаемой из-за флага