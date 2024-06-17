Муту сравнил сборные Румынии и Украины

Известный в прошлом румынский футболист Адриан Муту высказался на тему перспектив национальной команды на чемпионате Европы.

«Выйдет ли Румыния из группы? Честно говоря, у нас хорошие шансы. На бумаге Бельгия явно превосходит нас. Если говорить по именам, то у Украины, возможно, более выдающаяся команда, чем у нас, но это не даёт ей преимущества. Я не думаю, что Украина нас превосходит. Как и Словакия. Мы должны занимать второе место!» - цитирует Муту румынский Fanatik.

В понедельник в первом матче на Евро-2024 сборная Румынии будет играть против Украины. Не пропустите текстовую трансляцию.

Форма сборной Украины стала обсуждаемой из-за флага