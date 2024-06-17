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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англии получит огромный бонус, если выиграет Евро-2024

17 Июня 2024 • 13:39 Комментировать (1)
Сербия
0:1
Англия

Сборная Англии начала путь на чемпионате Европы с минимальной победы над Сербией – 1:0. Целью «трёх львов» является победа на турнире, и один из стимулов команды заключается в финансовой составляющей.

Как сообщает The Sun, сборной Англии в случае победы на чемпионате Европы Футбольная ассоциация страны выделит огромный бонус – 14 миллионов фунтов. Из них 9,6 миллиона фунтов пойдут футболистам команды.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где проиграла Италии по пенальти после ничьей 1:1.

Следующий матч на Евро-2024 сборная Англии проведёт 20 июня – против Дании.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
17 Июня 2024 в 14:36
ай видь ето подкуп.. куды смотрют органы.. хе..
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