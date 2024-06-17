Андронов дал неожиданный прогноз на матч Франции против Австрии

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказал мнение по матчу сборных Австрии и Франции в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Не исключаю ничью в этом матче, тем более что фавориты, команды уровня топ, пока что очков не теряли. Но самая лучшая ставка - это, наверное, победа Австрии с форой (+1)», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Поединок Австрии против Франции состоится в понедельник, 17 июня, на стадионе в Дюссельдорфе. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет организована на Liveresult.ru.