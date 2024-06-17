Семшов назвал победителя матча Австрия - Франция

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем поединке между Францией и Австрией на групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

Сборная Франция в любом случае фаворит. И подопечные Дидье Дешама будут стремиться к покорению Евро. Сборная Франции выиграет с разницей в два-три мяча», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч первого тура Австрия – Франция состоится сегодня, 17 июня. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.