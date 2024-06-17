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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии

17 Июня 2024 • 13:09 Комментировать (2)

Нападающий Криштиану Роналду и главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес провели важную беседу. Как сообщает Relevo, стороны пришли к договоренности, что 39-летний центрфорвард больше не является неприкасаемым в национальной команде.

Мартинес намерен использовать Роналду в основном составе, но при необходимости может заменить звезду по ходу матча. Криштиану согласился на такие условия тренерского штаба.

Португалия стартует на чемпионате Европы – 2024 поединком против сборной Чехии. Встреча первого тура состоится во вторник, 18 июня. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.

В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
17 Июня 2024 в 14:49
ай криш малаца! не тянит адияло на сибя.. работаит на коллектив.. не то што шмеций каторый тока и думаить о пакупке очериднова зм для себя любимава. факто-с..
Alex1972
17 Июня 2024 в 14:41
Статус - "свободен".. А-ха-ха-ха.. 🤣🍓
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