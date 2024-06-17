Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду и главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес провели важную беседу. Как сообщает Relevo, стороны пришли к договоренности, что 39-летний центрфорвард больше не является неприкасаемым в национальной команде.

Мартинес намерен использовать Роналду в основном составе, но при необходимости может заменить звезду по ходу матча. Криштиану согласился на такие условия тренерского штаба.

Португалия стартует на чемпионате Европы – 2024 поединком против сборной Чехии. Встреча первого тура состоится во вторник, 18 июня. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.

В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024