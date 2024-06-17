Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедших матчах чемпионата Европы.

- Какой из результатов вчерашних матчей удивил больше всего?

- Нидерланды изначально считались фаворитами, но игра у них не получилась. Они победили с трудом. Не так легко, как ожидалось. Они не показали своей лучшей игры, хотя состав там интересный. Наверное, они еще не вышли на свои максимальные обороты. В целом игра была не очень хорошая.

- Сборная Польши чем запомнилась?

- Ничем. Были моменты, они пытались что-то сделать, но не скажу, что они показали что-то интересное. Все было предсказуемо, монотонно. Игра была медленна. Не вижу, за счет чего они могут претендовать на выход из группы.

- Датчане сыграли вничью со словенцами, 1:1, хотя числились фаворитами. От них большего ожидали?

- Да. Хотя словенцы в последнее время показывают неплохой футбол. Они хорошо смотрятся. Но все равно я ожидал, что датчане лучше себя проявят. А получилось так, что к концу матча словенцы выглядели предпочтительнее. В целом игра получилась средненькая. А если смотреть с высоты претендентов за медали, очень слабое выступление. Хотя по первому туру судить об этом рано, потому что вторая встреча у любой команды может быть кардинально другая. Все-таки первый матч, волнение. Поэтому ожидаю, что второй тур будет интереснее.

- Как вам игра англичан с сербами? Не показалось, что голов должно было быть больше?

- Та же картина. Англичане сильнее сербов по составу. Начало матча было многообещающее со стороны Англии, но потом перехватили инициативу сербы, и разница нивелировалась. Хотя и у сербов состав приличный. В целом все ожидали гораздо больше голов, но это не оправдалось.

- Это англичане сыграли ниже возможностей или сербы выше ожидаемого?

- Сербы играли в свою силу. Могли забить, имели моменты, а вот Англия точно выглядела хуже, чем мы думали. Но так часто бывает. Во Франции она тоже себя сильно не проявила в первом туре, сыграв 1:1.

- Главный тренер сборной Сербии Стойкович заявил, что его команда не заслужила поражения. Вы с ним согласны?

- По такой игре трудно сказать, что кто-то был на голову сильнее. На мой взгляд, победа англичан заслуженная. Они забили мяч, значит, оказались лучше в реализации. У Кейна был хороший момент, когда попал в перекладину, и другие возможности были.

- У сербов есть шансы выйти из группы? Им играть с Данией и Словенией.

- Я бы хотел, чтобы они вышли из группы. Мне симпатична эта команда.

- Какая сборная больше понравилась на данный момент?

- Германия. Немцы были поконкретнее. Не из-за того, что забили пять мячей, а именно по игре. Но там много вопросов можно предъявить к Шотландии.

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Елена Григорьевская