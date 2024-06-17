Австрия - Франция: Генич назвал победителя матча Евро-2024

«Австрия упрется, но мне кажется, Франция должна начать уверенно, как должен начинать фаворит, а дальше уже по накатанной идти по дистанции. Мой прогноз - «победа Франции и тотал больше 1,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».