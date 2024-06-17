Австрия - Франция: Генич назвал победителя матча Евро-2024

Бывший комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался по поводу матча между сборными Франции и Австрии на групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Австрия упрется, но мне кажется, Франция должна начать уверенно, как должен начинать фаворит, а дальше уже по накатанной идти по дистанции. Мой прогноз - «победа Франции и тотал больше 1,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».
Сборные Франции и Австрии встретятся в понедельник, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
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