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Чемпионат Европы по футболу 2024

Силкин – о Германии: «После первого матча немцы могут посчитать, что уже попали в плей-офф» эксклюзив

17 Июня 2024 • 12:57 Комментировать
Польша
1:2
Нидерланды

Бывший тренер сборной России Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедших матчах чемпионата Европы. 

- Как вам игра англичан с сербами? Не показалось, что голов должно было быть больше?

- Англичане использовали свой шанс, забили и потом стали действовать по счету. Мне показалось, что они просто бросили играть. Но складывалось ощущение, что потенциал у команды большой, и она может прибавить в любой момент.

- Главный тренер сборной Сербии Стойкович заявил, что его команда не заслужила поражения. Вы с ним согласны?

- Нет. Просто потенциал Сербии и Англии абсолютно разный. Понятно, что как тренер Стойкович должен вселять в своих ребят уверенность и говорить что-то подобное. Но я считаю, что Англия выиграла по делу. Тут нет вопросов. 

- У сербов есть шансы выйти из группы? Им играть с Данией и Словенией.

- Есть, конечно. Сейчас они есть у любой сборной, потому что сыграно только по одному матчу.

- Датчане разочаровали результатом?

- Они повели 1:0 и думали, что все так и закончится. Они бросили играть, поэтому и получили. Если бы датчане играли так, как в первом тайме, то результат был бы другим. Если англичанам хватило одного мяча, то датчанам нет. Но пока идет первый тур, групповой этап, и есть возможность ошибаться.

- Почему команды бросают играть, ведь 1:0 – это скользкий счет?

- Конечно, скользкий, но мы не знаем, что тренеры говорят на установке. Может быть, они просят играть по счету. Мы можем обсуждать только то, что видим, и результаты.

- Что скажете о сборных Польши и Нидерландов? Последние не разочаровали?

- Они выиграли. Им хватило этого счета. Они просто дожали поляков. Потенциал у нидерландцев хороший, и футбол неплохой. Пока рано делать выводы. Немцы в первом туре забили пять мячей. Вроде как они фавориты. Но никто не знает, будет ли такой футбол у них продолжиться и дальше. Сами игроки могут посчитать, что они уже попали в плей-офф.

- Допускаете, что из топовых сборных кто-то не выйдет из группы?

- Так и будет.

- Какая сборная больше понравилась на данный момент?

- Германия. Ну и потенциал Англии я бы не сбрасывал со счетов.

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- Кто-то преподнес сюрпризы или пока их нет?

Пока без сюрпризов.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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