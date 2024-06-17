Андронов дал прогноз на матч Бельгия - Словакия

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящей встрече сборных Бельгии и Словакии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Бельгийская сборная должна добиваться результата. Они понимают, что результата надо добиваться как можно быстрее, дабы обезопасить себя от какого-то кикса и его последствий. Поэтому Бельгия с форой (-1)», - передает слова Алексея «РБ Спорт».

Матч между национальными командами Бельгии и Словакии состоится сегодня, 17 июня, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. В другом поединке квартета сыграют Украина и Румыния.