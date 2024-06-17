В понедельник сборная Украины проведёт первый матч на чемпионате Европы – против Румынии. В сети была опубликована фотография футболки украинской национальной команды для этой игры. На ней флаг Румынии очень похож на флаг Бельгии. С бельгийцами Украине предстоит сыграть позже, вот только ниже на футболке видна дата – 17 июня.

Не исключено, что фотография просто плохо передаёт цвет. Флаги Бельгии и Румынии отличаются тем, что у первой страны левая полоса чёрная, а у второй – тёмно-синяя. Но в сети фанаты все равно активно обсуждают форму.

Матч Румыния – Украина начнётся в 16:00, следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.