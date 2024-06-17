Деметрадзе оценил шансы Грузии выйти из группы на Евро-2024

Экс-нападающий киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе поделился мыслями о старте сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года. Престижный турнир проходит в Германии.
«Очень хорошие ожидания от сборной Грузии. С надеждой ждём, потому что мы впервые вышли на Евро. Думаю, у нас хорошие шансы в своей группе. Очень надеемся и ждём», - приводит слова Деметрадзе «Чемпионат».
В стартовом туре группового раунда Евро грузинская сборная встретится с национальной командой Турции. Также в этом квартете выступят Португалия и Чехия.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля.
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