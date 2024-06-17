Деметрадзе оценил шансы Грузии выйти из группы на Евро-2024

«Очень хорошие ожидания от сборной Грузии. С надеждой ждём, потому что мы впервые вышли на Евро. Думаю, у нас хорошие шансы в своей группе. Очень надеемся и ждём», - приводит слова Деметрадзе «Чемпионат».