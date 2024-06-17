Писарев - о сборной Англии: «Это команда Саутгейта, к сожалению»

Российский специалист Николай Писарев поделился мнением об игре сборной Англии против Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Англия скучная. И это при такой россыпи звезд. Это команда Саутгейта, к сожалению. С такой скучной игрой они могут нарваться на хорошую команду и вылететь», - поделился мнением Писарев в эфире «Матч ТВ».
Сборная Англии одержала минимальную победу над сербами со счетом 1:0. Голом отметился атакующий полузащитник Джуд Беллингем. В следующих турах подопечные Гарета Саутгейта сыграют против Дании и Словении.
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