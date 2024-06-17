УЕФА ввёл запрет на флаги России

В воскресенье на Евро-2024 играли сборные Сербии и Англии. «Три льва» отпраздновали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу головой в исполнении атакующего полузащитника Джуда Беллингема. Во время игры на трибунах стадиона с сербскими фанатами можно было заметить флаги России.
В понедельник свой первый матч на чемпионате Европы проведёт сборная Украины, и УЕФА решил ввести запрет на флаги России. Так, сотрудники служб безопасности на стадионе в Мюнхене будут забирать российские флаги, если увидят их. Об этом рассказывают европейские СМИ.
Очевидно, в УЕФА считают, что флаги России могут спровоцировать конфликты между фанатами.
Матч сборных Румынии и Украины стартует в 16:00, не пропустите текстовую трансляцию.
- так, коллеги, нам нужно срочно принять меры в отношении критической и бесчеловечной акции произошедшей на турнире!
- вы имеете ввиду нападение человека с киркой на фанатов?
- нет, что вы?? Я про животное, которое пронесло флаг Мордора на турнир
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