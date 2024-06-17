УЕФА ввёл запрет на флаги России

В воскресенье на Евро-2024 играли сборные Сербии и Англии. «Три льва» отпраздновали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу головой в исполнении атакующего полузащитника Джуда Беллингема. Во время игры на трибунах стадиона с сербскими фанатами можно было заметить флаги России.

В понедельник свой первый матч на чемпионате Европы проведёт сборная Украины, и УЕФА решил ввести запрет на флаги России. Так, сотрудники служб безопасности на стадионе в Мюнхене будут забирать российские флаги, если увидят их. Об этом рассказывают европейские СМИ.

Очевидно, в УЕФА считают, что флаги России могут спровоцировать конфликты между фанатами.

Матч сборных Румынии и Украины стартует в 16:00, не пропустите текстовую трансляцию.