О′Хара: «Фоден неэффективен в сборной Англии»

Бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал игру полузащитника Фила Фодена во вчерашнем матче между сборными Англии и Сербии на чемпионате Европы – 2024.
«Фодена нужно убрать из состава. Мне досадно, ведь он мне нравится, особенно в этом сезоне. Но Фил неэффективен в сборной Англии. Он исполняет устаревшую роль Пола Скоулза», - передает слова эксперта Talksport.
Напомним, что сборная Англии отпраздновала минимальную победу над командой Сербии со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил полузащитник Джуд Беллингем.
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