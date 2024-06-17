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Чемпионат Европы по футболу 2024

39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026

17 Июня 2024 • 11:57 Комментировать

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду не задумывается о завершении игровой карьеры. Как стало известно журналистам Relevo, 39-летний бомбардир будет и дальше выступать за национальную команду после Евро-2024.

По данным источника, Роналду намерен принять участие в следующем чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

На групповой стадии чемпионата Европы, который проходит в Германии, сборная Португалии встретится с командами Турции, Чехии и Грузии. В стартовом туре подопечные Роберто Мартинеса сыграют против чехов.

В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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