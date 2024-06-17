«Тоттенхэм» нацелился на защитника сборной Италии

Лондонский «Тоттенхэм» хочет усилиться центральным защитником сборной Италии. По информации от Caught Offside, команда Анге Постекоглу положила глаз на Рикардо Калафьори из «Болоньи», которая в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

«Шпоры» являются лишь одним из заинтересованных клубов, ведь Калафьори также пытаются заполучить команды из Серии А. В настоящий момент Рикардо является основным центральным защитником сборной Италии на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за Калафьори считается туринский «Ювентус», который недавно возглавил бывший тренер «Болоньи» Тьяго Мотта. Именно итальянец помог Рикардо выйти на нынешний уровень.