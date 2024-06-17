В Сербии назвали главную проблему сборной на Евро-2024

Журналист сербских СМИ Иван Цветкович в беседе с журналистами поделился мнением о перспективах национальной команды на чемпионате Европы – 2024. В первом матче сербы уступили англичанам со счетом 0:1.

«Сербия может выйти из группы. Если этого не произойдет - это не станет сюрпризом. Все зависит от психологии. А она у нас не очень. Мы могли сыграть с Англией вничью, но не удалось. В следующем матче это может отразиться», - приводятся слова журналиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В следующем матче Сербия сыграет против Словении, а завершит групповой этап встречей с Данией.