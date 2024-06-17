Писарев дал оценку игре Эриксена в первом матче на Евро-2024

«Он провёл очень хороший матч, можно только восхищаться. Пять раз пробил сам и семь раз отдал мяч партнёрам под удар. 12 подобных действий за матч давно никто не совершал на Евро», - поделился мнением Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».