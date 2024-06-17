Писарев дал оценку игре Эриксена в первом матче на Евро-2024

Футбольный тренер Николай Писарев высказался о выступлении полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена в матче группового этапа чемпионата Европы – 2024 против команды Словении.
«Он провёл очень хороший матч, можно только восхищаться. Пять раз пробил сам и семь раз отдал мяч партнёрам под удар. 12 подобных действий за матч давно никто не совершал на Евро», - поделился мнением Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что матч первого тура между сборными Дании и Словении завершился вничью со счетом 1:1. В следующей игре датчане померяются силами со сборной Англии, которая победила Сербию (1:0).
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