В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес запретил близким нападающего Криштиану Роналду проживать в одном отеле с командой. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Источник отмечает, что друзья 39-летней звезды всегда были частью собраний сборной и везде сопровождали футболиста. Мартинес принял решение о запрете подобного. Специалист хочет, чтобы Роналду и остальные игроки команды были максимально сконцентрированы на игре. Криштиану не стал противиться условию тренера.

В первом матче на Евро-2024 сборная Португалии встретится с национальной командой Чехии. Встреча состоится 18 июля.

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