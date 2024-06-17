Сёмин прокомментировал победу Англии в матче с Сербией

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о матче между сборными Англии и Сербии в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Англия входит в турнир. Самое важное, что у Англии очень сильные игроки. Они остаются одними из главных фаворитов Евро. В матче с Сербией они сыграли не на 100% своих возможностей», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Матч завершился победой англичан со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник Джуд Беллингем. В рамках второго тура подопечные Гарета Саутейта сыграют против Дании.
Бан пользователя