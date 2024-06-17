Саутгейт оценил игру Беллингема в победном матче с Сербией

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре полузащитника Джуда Беллингема во вчерашнем поединке против команды Сербии на чемпионате Европы – 2024.
«Джуд сам пишет сценарии, вы так не думаете? Он провел отличную игру и отметился решающим голом. Но стоит отметить, что на протяжении всего матча наши атакующие игроки создавали опасность и приносили пользу команде», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.
Сборная Англии отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. Беллингем отметился голом в первом тайме. В следующем поединке команда Саутгейта сыграет против Дании.
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