Саутгейт оценил игру Беллингема в победном матче с Сербией

«Джуд сам пишет сценарии, вы так не думаете? Он провел отличную игру и отметился решающим голом. Но стоит отметить, что на протяжении всего матча наши атакующие игроки создавали опасность и приносили пользу команде», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.