Аршавин выделил сборную, с которой будет неприятно играть фаворитам Евро-2024

Экс-игрок петербургского «Зенита», а сейчас эксперт Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах сборной Дании на чемпионате Европы – 2024.

«В целом это крепкая команда, с которой будет неудобно играть. Датчане хорошо обороняются и опасны на стандартных положениях. Поэтому любому фавориту будет неприятно с ними играть», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в стартовом туре групповой стадии чемпионата Европы сборная Дании сыграла с национальной командой Словении. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В этой группе также играют Англия и Сербия.