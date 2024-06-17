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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин оценил игру сборной Словении против Дании

17 Июня 2024 • 10:32 Комментировать

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру сборной Словении против команды Дании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Сборная Словении - команда, в которой понимают, что звёзд с неба не хватают. У них всё шло по нарастающей. Гол словенцев назревал. Это обычная рабочая команда с физически крепкими футболистами», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок сборных Словении и Дании завершился вничью со счетом 1:1. В следующем туре словенцам будет противостоять национальная команда Сербии. Игра пройдет 20 июня.

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