Аршавин оценил игру сборной Словении против Дании

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру сборной Словении против команды Дании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Сборная Словении - команда, в которой понимают, что звёзд с неба не хватают. У них всё шло по нарастающей. Гол словенцев назревал. Это обычная рабочая команда с физически крепкими футболистами», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что поединок сборных Словении и Дании завершился вничью со счетом 1:1. В следующем туре словенцам будет противостоять национальная команда Сербии. Игра пройдет 20 июня.
Бан пользователя