Аршавин оценил игру сборной Словении против Дании

«Сборная Словении - команда, в которой понимают, что звёзд с неба не хватают. У них всё шло по нарастающей. Гол словенцев назревал. Это обычная рабочая команда с физически крепкими футболистами», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».