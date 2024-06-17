Фердинанд не понимает, почему Саутгейт не выпустил Палмера в матче с Хорватией

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд не понимает, почему главный тренер Гарет Саутгейт не выпустил полузащитника Коула Палмера в матче против Сербии. Напомним, «три льва» одержали победу 1:0 в первом туре группового этапа Евро-2024.

«Игра нуждалась в большем контроле. Где были игроки, которые могли это обеспечить. Нужен был футболист вроде Коула Палмера, у которого есть немного развязности и высокомерия для того, чтобы попросить мяч. Подобным образом на поле вышел Душан Тадич в составе Сербии», – цитирует Фердинанд журналист Саймон Филлипс.

Палмер вчера остался неиспользованной заменой и не смог дебютировать на Евро-2024.