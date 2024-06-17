Мостовой рассказал, на что поставить в матче Украины и Румынии

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о матче сборных Украины и Румынии в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Больше верю в победу Украины. Но у номинальных хозяев поля есть шансы. Да и украинцев в деле мы пока не видели. Так что лучше поставлю на голы. Моя ставка - обе команды забьют», - передает слова эксперта «Всепроспорт».
Матч сборных Румынии и Украины состоится в понедельник, 17 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.
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