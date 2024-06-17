Деспотович: «Сербия могла победить такую сборную Англии»

Бывший футболист «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о поражении сборной Сербии от команды Англии на старте чемпионата Европы – 2024.

«Жалко, что сербы не забили. Они полностью заслужили гол. Сербия игрой показала, что лучше сборной Англии. Англичане просто забили один гол и сели в оборону. Такую Англию сербы могли обыграть», - передает слова Деспотовича Sport24.

Напомним, что встреча сборных Сербии и Англии завершилась со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Джуд Беллингем. В следующем поединке сербам будет противостоять Словения, сыгравшая вничью с Данией.