Писарев отметил чутьё Кумана после победы сборной Нидерландов

Российский футбольный тренер Николай Писарев высказался о вчерашней волевой победе сборной Нидерландов над командой Польши в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы -2024.

«Надо отметить чутьё тренера. Куман почувствовал, что нужен форвард рослый. Вегхорст - нападающий одного касания, оказался в нужном месте и первым же касанием забил», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что матч сборных Нидерландов и Польши завершился минимальной победой «оранжевых» со счетом 2:1. Вегхорст вырвал три очка для своей сборной в концовке встречи.