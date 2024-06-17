Генич сделал прогноз на матч Бельгия - Словакия

В стартовом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024 состоится встреча сборных Бельгии и Словакии. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный комментатор Константин Генич.

«Словаки редко кому проигрывают крупно. Несмотря на статус Бельгии, словаки могут упереться и создать немалые проблемы команде Доменико Тедеско. Мой прогноз – «тотал меньше 3», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч сборных Бельгии и Словакии состоится в понедельник, 17 июня. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую-онлайн трансляцию организует Liveresult.ru.