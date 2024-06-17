Гасилин дал прогноз на матч Франции и Австрии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о предстоящем поединке между сборными Франции и Австрии на чемпионате Европы – 2024.
«Австрийцы будут играть также с позиции силы, в свой классический прессинг. «Автобуса» от них мы не увидим. В этой игре мы увидим хороший голевой футбол. Предлагаю взять «обе забьют и тотал больше 2,5 гола», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что поединок первого тура между сборными Франции и Австрии состоится сегодня, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Бан пользователя