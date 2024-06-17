Гасилин дал прогноз на матч Франции и Австрии

«Австрийцы будут играть также с позиции силы, в свой классический прессинг. «Автобуса» от них мы не увидим. В этой игре мы увидим хороший голевой футбол. Предлагаю взять «обе забьют и тотал больше 2,5 гола», - передает слова эксперта «РБ Спорт».