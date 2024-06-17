Ричардс: «Беллингем очень хорошо контролировал игру»

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс прокомментировал игру полузащитника Джуда Беллингема в матче против Сербии. Напомним, 20-летний хавбек забил победный гол и принёс своей команде три очка.

«Беллингем очень хорошо контролировал игру. Это именно то, что нужно сборной Англии. Он молод, но при этом является лидером команды и играет очень спокойно. Джуд знает об этом», – цитирует Ричардса Madrid Zone.

Напомним, Беллингем в минувшем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала». В Ла Лиге полузащитник отметился 19 забитыми голами в дебютной кампании.