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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ричардс: «Беллингем очень хорошо контролировал игру»

17 Июня 2024 • 09:21 Комментировать
Дания
...
Англия
20.06 19:00

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс прокомментировал игру полузащитника Джуда Беллингема в матче против Сербии. Напомним, 20-летний хавбек забил победный гол и принёс своей команде три очка.

«Беллингем очень хорошо контролировал игру. Это именно то, что нужно сборной Англии. Он молод, но при этом является лидером команды и играет очень спокойно. Джуд знает об этом», – цитирует Ричардса Madrid Zone.

Напомним, Беллингем в минувшем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала». В Ла Лиге полузащитник отметился 19 забитыми голами в дебютной кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
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