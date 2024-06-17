Вьештица: «Сербы не заслужили поражения от Англии»

Экс-защитник питерского «Зенита» Милан Вьештица отреагировал на результат матча между командами Сербии и Англии, посчитав его несправедливым.

«Провести такую игру с сильным соперником и проиграть всегда обидно. Мое мнение: сербы не заслужили поражения», - цитирует бывшего футболиста Sport24.ru.

Напомним, сербы уступили 0:1, пропустив мяч на 13-й минуте. При этом англичане не показали футбола высокого уровня, и во втором тайме Сербия имела неплохие возможности для того, чтобы спасти игру.

Следующий матч Сербия проведет 20 июня против Словении, которая накануне сыграла вничью с Данией (1:1).