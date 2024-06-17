​Назван фаворит матча Австрия – Франция

Сегодня, 17 июня 2024 года, на чемпионате Европы по футболу встретятся сборные Австрии и Франции.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Австрии одержит победу с вероятностью в 16,3%, ничейный исход в предстоящем матче возможен с вероятностью в 21,6%, а вот победа сборной Франции оценена примерно в 62,1%.

Матч первого тура группы D чемпионата Европы по футболу Австрия – Франция начнётся в 22:00 по московскому времени. Не пропустите бесплатную прямую трансляцию встречи на нашем спортивном портале.

Напомним, что в группе D один матч уже состоялся. Нидерланды обыграли Польшу со счётом 2:1.