Тен Хаг объяснил, почему Грилиш и Рэшфорд не попали в сборную Англии

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о непопадании полузащитника Джека Грилиша и форварда Маркуса Рэшфорда в заявку сборной Англии на Евро-2024.
«Маркусу и Джеку не хватило хорошего уровня игры в этом сезоне. Когда у тебя этого нет, то ты рискуешь оказаться за бортом своей сборной», - передает слова нидерландского специалиста Daily Mail.
Сборная Англии успешно стартовала на чемпионате Европы, который проходит в Германии. В рамках первого тура подопечные Гарета Саутгейта отпраздновали минимальную победу над Сербией со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Джуд Беллингем.
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