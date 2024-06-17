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Чемпионат Европы по футболу 2024

Джанашия: «На этом Евро с Грузией все будет хорошо»

17 Июня 2024 • 08:43 Комментировать
Турция
...
Грузия
1 1.75 X 3.75 2 5.40
18.06 19:00

Экс-форвард сборной Грузии Заза Джанашия считает, что национальной команде вполне по силам занять как минимум третье место в своей группе на Евро-2024 и выйти в плей-офф.

«Надо обыгрывать Турцию. Думаю, из группы Грузия выйдет. На этом Евро с Грузией все будет хорошо. Страна будет счастлива», - приводит слова бывшего нападающего московского «Локомотива» «РБ Спорт».

Сборная Грузии попала в один квартет с командами Турции, Чехии и Португалии. В своем дебютном поединке грузинские футболисты сыграют с турками.

Напомним, что ранее Грузия никогда не принимала участия в финальной стадии чемпионата Европы.

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