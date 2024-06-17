Тренер сборной Румынии высказался о встрече с Украиной на Евро-2024

«Обещаю нашим болельщикам, что команда отдаст все силы на поле. Мы уважительно относимся к нашему сопернику, но хотим, чтобы все прошло по нашему сценарию. Хотим выступить лучше, чем в предыдущий раз. Мы хотим быть примером для нашего более молодого поколения», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.