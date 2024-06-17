Тренер сборной Румынии высказался о встрече с Украиной на Евро-2024

Наставник сборной Румынии Эдуард Йорданеску высказался о предстоящем старте на чемпионате Европы – 2024. В первом туре его команде будет противостоять сборная Украины.
«Обещаю нашим болельщикам, что команда отдаст все силы на поле. Мы уважительно относимся к нашему сопернику, но хотим, чтобы все прошло по нашему сценарию. Хотим выступить лучше, чем в предыдущий раз. Мы хотим быть примером для нашего более молодого поколения», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Румынии и Украины пройдет сегодня, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
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