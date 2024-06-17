Рангник рассказал, что думает о сборной Франции

Рулевой сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от встречи с командой Франции в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Нам предстоит матч против одного из главных фаворитов турнира. У этой команды отличное нападение. Мы должны сыграть на максимуме своих возможностей. Игроки должны быть уверены в себе», - передает слова специалистам пресс-служба УЕФА.

Поединок между сборными Австрии и Франции состоится сегодня, 17 июня, начало запанировано в 22:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета Нидерланды минимально одолели Польшу со счетом 2:1.