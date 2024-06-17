Аршавин назвал двух звёзд сборной Англии, проваливших матч с Сербией

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре Фила Фодена и Гарри Кейна за сборную Англии в поединке против Сербии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Фоден и Кейн провалили игру. Фоден вообще не был заметен, а у Кейна практически не было мяча. Он проигрывал много борьбы защитникам сборной Сербии. Момента своего Кейн не нашёл», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч сборных Англии и Сербии завершился со счетом 1:0. Единственный гол в составе британской команды забил полузащитник Джуд Беллингем. Во втором туре команда Гарета Саутгейта сыграет против датчан.