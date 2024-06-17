«На них это непохоже»: Фабрегас - об игре лидеров Англии

Наставник итальянского «Комо» Сеск Фабрегас раскритиковал уровень ведущих футболистов сборной Англии Трента Александера-Арнольда и Фила Фодена.

«Когда англичан начали немного прессинговать, мы увидели, как Фоден стал бить по мячу, не глядя на ворота, То же самое Трент – на них это не похоже», - цитирует испанского специалиста Daily Mail.

Напомним, накануне англичане в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 встречались с командой Сербии. Подопечные Гарета Саутгейта с трудом выиграли 1:0, благодаря голу Джуда Беллингема в самом начале.

Во втором поединке Англии будет противостоять Дания, которая не смогла обыграть Словению (1:1).

Добавим, что Фабрегас является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе «красной фурии».