Когда ждать первой сенсации на чемпионате Европы

Стартовавший чемпионат Европы – 2024 начался весьма активно, но пока без громких сенсаций. Всё идёт согласно раскладу и рейтингу. Одним словом, букмекеры громких провалов избежали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается разобраться и сделать прогноз, когда начнутся неожиданные результаты.

Надежды на Грузию

От дебютирующей на Евро-2024 сборной Грузии, в которой собраны футболисты, выступающие в национальных чемпионатах сразу девятнадцати стран, причём не только на европейском континенте, ждут приятных итогов не только на её родине. К примеру, Саба Лобжанидзе представляет «Аталанту Юнайтед» из США. 32-летний защитник Соломон Кверквелия из клуба «Аль-Ухдуд» создаёт проблемы в завершении атак самому Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Первым соперником для 47-летнего Саньоля и его подопечных станет Турция. После Турции закавказских футболистов во втором туре ждут чехи. И здесь многое выйдет на первый план после итога их встречи в стартовом туре с португальцами.

Для венгров матч с немцами станет №1 в карьере

Матч-открытие, несмотря на многие скептические прогнозы, хозяйка турнира – сборная Германии – провела отменно. Шотландцев в дебюте вывели из равновесия два ранних пропущенных мяча, а вот «немецкой машине», напротив, придало уверенности, и здесь не только пятая, но и шестая скорость включилась как нельзя кстати. Но будет ли так всегда? Вполне вероятно, что венгры, не нашедшие вариантов для себя в поединке со швейцарцами, на этот раз выйдут против немцев как на поединок №1 в своей игровой карьере.

Албанцы не удержали на протяжении 89 минут победный для себя результат в игре с итальянцами. Смогут ли хорваты расколдовать вражеские ворота и наконец-то забить после упущенных голевых моментов в игре с испанцами?

В каких из матчей ждать сенсаций от «тёмных лошадок»

Матч Дата Коэффициент Турция - Грузия 18 июня П1 - 1,8 Ничья - 3,8 П2 - 5,4 Хорватия - Албания 19 июня П1 - 1,57 Ничья - 4,5 П2 - 7,5 Германия - Венгрия 19 июня П1 - 1,31 Ничья - 6,4 П2 - 12,1 Грузия - Чехия 22 июня П1 - 4,9 Ничья - 3,7 П2 - 1,83

Константин Лицин