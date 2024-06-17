Когда ждать первой сенсации на чемпионате Европы

Стартовавший чемпионат Европы – 2024 начался весьма активно, но пока без громких сенсаций. Всё идёт согласно раскладу и рейтингу. Одним словом, букмекеры громких провалов избежали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается разобраться и сделать прогноз, когда начнутся неожиданные результаты.
Надежды на Грузию
От дебютирующей на Евро-2024 сборной Грузии, в которой собраны футболисты, выступающие в национальных чемпионатах сразу девятнадцати стран, причём не только на европейском континенте, ждут приятных итогов не только на её родине. К примеру, Саба Лобжанидзе представляет «Аталанту Юнайтед» из США. 32-летний защитник Соломон Кверквелия из клуба «Аль-Ухдуд» создаёт проблемы в завершении атак самому Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
Первым соперником для 47-летнего Саньоля и его подопечных станет Турция. После Турции закавказских футболистов во втором туре ждут чехи. И здесь многое выйдет на первый план после итога их встречи в стартовом туре с португальцами.
Для венгров матч с немцами станет №1 в карьере
Матч-открытие, несмотря на многие скептические прогнозы, хозяйка турнира – сборная Германии – провела отменно. Шотландцев в дебюте вывели из равновесия два ранних пропущенных мяча, а вот «немецкой машине», напротив, придало уверенности, и здесь не только пятая, но и шестая скорость включилась как нельзя кстати. Но будет ли так всегда? Вполне вероятно, что венгры, не нашедшие вариантов для себя в поединке со швейцарцами, на этот раз выйдут против немцев как на поединок №1 в своей игровой карьере.
Албанцы не удержали на протяжении 89 минут победный для себя результат в игре с итальянцами. Смогут ли хорваты расколдовать вражеские ворота и наконец-то забить после упущенных голевых моментов в игре с испанцами?
В каких из матчей ждать сенсаций от «тёмных лошадок»
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|Турция - Грузия
|18 июня
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П1 - 1,8
Ничья - 3,8
П2 - 5,4
|Хорватия - Албания
|19 июня
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П1 - 1,57
Ничья - 4,5
П2 - 7,5
|Германия - Венгрия
|19 июня
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П1 - 1,31
Ничья - 6,4
П2 - 12,1
|Грузия - Чехия
|22 июня
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П1 - 4,9
Ничья - 3,7
П2 - 1,83
Константин Лицин
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