Тен Хаг прокомментировал игру Англии против Сербии

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался в адрес главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта после победного поединка с Сербией на старте Евро-2024.

«Англичане действовали очень пассивно. Они отступали и заставляли соперника идти вперед. Англия повела в счете, и Саутгейт перешел на более компактную игру», - передает слова нидерландского специалиста Sport Bible.

Напомним, что английская сборная отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Джуд Беллингем. В следующем поединке подопечные Саутгейта встретятся с национальной командой Дании.