Пикфорд вошёл в историю сборной Англии, сравнявшись с Шилтоном

В матче стартового тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Англии отпраздновала минимальную победу над сербами со счетом 1:0. Единственный гол забил атакующий полузащитник Джуд Беллингем.

Голкипер англичан Джордан Пикфорд провел десятый сухой матч в составе национальной команды на чемпионатах мира и Европы. Он сравнялся по этому показателю с Питером Шилтоном.

Сборная Англии набрала три балла и захватила лидерство в своей группе. В следующем матче подопечные Гарета Саутгейта встретятся с национальной командой Дании, которая расписала мировую со Словенией (1:1).