Аршавин оценил шансы сборной Англии на Евро-2024

«Англичане вышли с мыслью, что они сильные. А сербы сразу отошли назад. По течению турнира англичане разгонятся. Россыпь звёзд в атаке позволит им пройти очень далеко», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».