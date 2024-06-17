Аршавин оценил шансы сборной Англии на Евро-2024

Экс-форвард петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал минимальную победу сборной Англии над Сербией в первом матче на чемпионате Европы – 2024.
«Англичане вышли с мыслью, что они сильные. А сербы сразу отошли назад. По течению турнира англичане разгонятся. Россыпь звёзд в атаке позволит им пройти очень далеко», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что матч завершился минимальной победой Англии со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Джуд Беллингем. Во втором туре англичане встретятся с командой Дании.
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