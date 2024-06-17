Роналду запрыгнул на плечи игрокам сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальных сетях в преддверии первого матча на чемпионате Европы – 2024. 39-летний центрфорвард разместил фотографию, где партнеры держат звезду на плечах.

Первый поединок на чемпионате Европы сборная Португалии проведет завтра, 18 июня. Противостоять подопечным Роберто Мартинеса будут футболисты сборной Чехии.

Добавим, что в одной группе с португальской командой также выступят Турция и Грузия. Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, победившая в финале Евро-2020 сборную Англии.