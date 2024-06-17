Важный игрок сборной Украины пропустит первый матч Евро-2024

Наставник сборной Украины Сергей Ребров сообщил о потере одного из важных футболистов в преддверии старта на чемпионате Европы – 2024.
«Миколенко работает, но у него такое повреждение, которое не залечивается за пару дней. Виталий точно пропустит встречу с Румынией. Мы все надеемся, что он сможет вернуться как можно скорее», - высказался главный тренер во время пресс-конференции.
Миколенко получил травму по ходу товарищеской встречи против сборной Молдовы (4:0).
Матч Украины против Румынии в первом туре состоится сегодня, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
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