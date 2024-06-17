Кейн стал рекордсменом сборной Англии, побив рекорд Коула

Центральный форвард сборной Англии Гарри Кейн стал автором рекорда национальной команды на чемпионатах мира и Европы, приняв участие во вчерашнем матче с Сербией.

Согласно сообщениям Opta Sports, нападающий установил рекорд по количеству проведенных поединков. Вчерашняя встреча против сербов стала для Гарри 23-й на крупных турнирах. По этому показателю бомбардир обогнал бывшего защитника Эшли Коула.

Напомним, что поединок сборных Англии и Сербии завершился минимальной победой британцев со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил полузащитник Джуд Беллингем.