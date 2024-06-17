Ди Канио: «Сборная Англии плохо подготовлена»

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио раскритиковал Гарета Саутгейта и сборную Англии.

Англичане стартовали на Евро-2024 с победы над сборной Сербии (1:0), однако, по мнению ди Канио, уровень подготовки команды оставляет желать лучшего.

«Некоторые игроки физически истощены, и у них нет тренера, который дал бы им дополнительную мотивацию. Вспомните Антонио Конте – он совсем другой в этом плане.

Сборная Англии выглядит плохо подготовленной. Игроки вынуждены искать решения самостоятельно.

Саутгейт – молодой тренер, но он представитель старой школы. У меня были тренеры, которые просто называли мою позицию и говорили: «Теперь всё зависит от тебя». Они не давали особых указаний. У Англии очень талантливая команда, но после 30-й минуты всё шло не слишком здорово», – заявил ди Канио, выступая на Sky Sport в качестве эксперта.