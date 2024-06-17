Майка Ричардс: «Мне обидно за Фодена»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс сожалеет о том, что Фил Фоден не может раскрыться во всей красе, выступая за сборную Англии.

24-летний полузащитник прекрасно провёл сезон в «Манчестер Сити», удостоившись звания лучшего игрока АПЛ. Лидер «горожан» попал в стартовый состав сборной Англии в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Сербии, однако, как считает Ричардс, не проявил своих лучших качеств.

«Меня огорчает, что футболист уровня Фодена то выпадает из игры, то возвращается в неё. Просто обидно, что мы не можем выжать максимум из его способностей», – приводит BBC послематчевые высказывания Ричардса.