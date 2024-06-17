Канселу высказался о Роналду

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу ответил на вопрос о своём товарище по команде Криштиану Роналду.

39-летний форвард сыграет на своём шестом чемпионате Европы. Португальцы начнут выступление на Евро-2024 матчем против сборной Чехии, который состоится 18 июня.

«Шестой чемпионат Европы Роналду – это результат его упорной работы, таланта и всего, чего он достиг. Криштиану – наш лидер и капитан», – приводит Mundo Deportivo слова Канселу, выступавшего в прошедшем сезоне за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити».

На счету Криштиану Роналду 130 забитых мячей в 207 матчах за сборную Португалии.