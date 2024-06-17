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Чемпионат Европы по футболу 2024

Канселу высказался о Роналду

17 Июня 2024 • 03:13 Комментировать
Португалия
...
Чехия
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18.06 22:00

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу ответил на вопрос о своём товарище по команде Криштиану Роналду.

39-летний форвард сыграет на своём шестом чемпионате Европы. Португальцы начнут выступление на Евро-2024 матчем против сборной Чехии, который состоится 18 июня.

«Шестой чемпионат Европы Роналду – это результат его упорной работы, таланта и всего, чего он достиг. Криштиану – наш лидер и капитан», – приводит Mundo Deportivo слова Канселу, выступавшего в прошедшем сезоне за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити».

На счету Криштиану Роналду 130 забитых мячей в 207 матчах за сборную Португалии.

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Барселона Криштиану Роналду Манчестер Сити Сборная Португалии евро-2024 Жоау Канселу Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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